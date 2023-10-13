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  1. В Украине

Измена отменяется: какими на самом деле будут изменения в оформлении гуманитарной помощи с 1 декабря

16:20, 13 октября 2023
С 1 декабря поставки гуманитарных товаров будут простыми, прозрачными, и осуществляться исключительно в цифровой способ.
Измена отменяется: какими на самом деле будут изменения в оформлении гуманитарной помощи с 1 декабря
Источник фото: today.vn.ua
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В сети распространяется информация, что, якобы, с 1 декабря волонтеры для ввоза гуманитарной помощи вынуждены будут подавать дополнительные документы, в частности дарственные письма, планы распределений, письма приобретателей, коды УКТВЭД товаров. Минсоцполитики опровергло этот миф. Наоборот, изменения в законодательстве отменяют необходимость для благотворительных организаций подавать весь список дополнительных бумаг, которые требовались до войны.

Ранее это создавало существенные риски «ручного регулирования», непрозрачности, с одной стороны, а с другой - значительную нагрузку на каждую благотворительную организацию, которая хотела поставлять свою помощь тем, кто в ней нуждается.

Поэтому Минсоцполитики разработало, а Правительство - поддержало новое постановление, согласно которому надо будет подавать только декларацию с наименованием товаров и их ориентировочным весом/количеством, а остальные перечисленные документы – отменяет.

Таким образом, с 1 декабря 2023 года ввоз и поставки гуманитарных товаров будет простым, прозрачным, и осуществляться исключительно цифровым способом.

Указанные изменения также включают автоматическую регистрацию получателей в Едином реестре получателей, отмену гарантийных писем от военных, упрощенное электронное внесение информации о товарах гуманитарной помощи, удобное декларирование в форме бумажной или электронной документации, упрощенную отчетность и наличие всей информации в электронном кабинете.

«Следовательно, причин для «измены» нет. Наоборот, есть – «победа». Прозрачности, упрощения, цифровизации - над старыми, неэффективными и бюрократическими процедурами», – добавили в Минсоцполитики.

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