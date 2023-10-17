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До суду скеровано справу колишнього першого віцепрем’єра Андрія Клюєва щодо заволодіння 200 млн грн, — Сергій Лещенко

15:35, 17 жовтня 2023
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням Андрія Клюєва та ексголови Державного агентства з інвестицій та інновацій у заволодінні 200 млн грн.
До суду скеровано справу колишнього першого віцепрем’єра Андрія Клюєва щодо заволодіння 200 млн грн, — Сергій Лещенко
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НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням колишнього першого віцепрем’єр-міністра та ексголови Державного агентства України з інвестицій та інновацій у заволодінні 200 млн грн. Про це пише НАБУ.

Як повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, мова йде про Андрія Клюєва, який був першим віцепрем’єром у часи президенства Януковича.

У повідомленні НАБУ зазначається, що його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а ексголови Держагентства за ч. 5 ст. 191 КК України. 

За даними слідства, у 2008 році колишній перший віцепрем’єр через підконтрольні фірми став фактичним бенефіціарним власником збиткового ВАТ «Завод напівпровідників». Згодом, у 2010 році, експосадовець у змові з тодішнім головою Держінвестицій організував незаконне виділення бюджетних коштів у розмірі близько 170 млн грн вказаному підприємству нібито для розвитку інноваційного проєкту, фактично привласнивши ці бюджетні кошти.

У цьому ж році колишній високопосадовець за змовою із тодішнім головою Держінвестицій організував ще одну подібну схему: на користь підконтрольних ТОВ нібито для сприяння розвитку енергозбережних технологій перерахували 25,3 млн грн, які учасники злочину фактично розтратили. 

Таким чином, сума завданих збитків за двома епізодами становить майже 200 млн грн. 

Як повідомляється, розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з 2019 року. 

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