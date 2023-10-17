В суд направлено дело бывшего первого вице-премьера Андрея Клюева о завладении 200 млн грн, — Сергей Лещенко

НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению Андрея Клюева и экс-председателя Государственного агентства по инвестициям и инновациям в завладении 200 млн грн.

НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению бывшего первого вице-премьера и экс-председателя Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям в завладении 200 млн грн. Об этом пишет НАБУ.

Как сообщил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, речь идет об Андрее Клюеве, который был первым вице-премьером во времена президентства Януковича.

В сообщении НАБУ отмечается, что его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, а экс-главы Госагентства по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По данным следствия, в 2008 году бывший первый вице-премьер через подконтрольные фирмы стал фактическим бенефициарным владельцем убыточного ОАО «Завод полупроводников». Впоследствии, в 2010 году, экс-чиновник в сговоре с тогдашним главой Госинвестиций организовал незаконное выделение бюджетных средств в размере около 170 млн грн указанному предприятию якобы для развития инновационного проекта, фактически присвоив эти бюджетные средства.

В этом же году бывший высокопоставленный чиновник по сговору с тогдашним главой Госинвестиций организовал еще одну подобную схему: в пользу подконтрольных ООО якобы для содействия развитию энергосберегающих технологий перечислили 25,3 млн грн, которые участники преступления фактически растратили.

Таким образом, сумма нанесенного ущерба по двум эпизодам составляет почти 200 млн грн.

Как сообщается, расследование этих фактов НАБУ и САП осуществляют с 2019 года.

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