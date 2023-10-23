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Наводили російські ракети та авіабомби на житлові будинки Херсона: СБУ затримала агентів рф

17:20, 23 жовтня 2023
В Херсоні нейтралізовано підпільний осередок російської фсб.
Наводили російські ракети та авіабомби на житлові будинки Херсона: СБУ затримала агентів рф
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Служба безпеки у Херсоні нейтралізувала підпільний осередок російської фсб. Затримано всіх трьох учасників ворожої групи, що коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили.

Унаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.

«За даними слідства, організатором та керівником місцевого антиукраїнського підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога.

Тоді він влаштувався «майстром» до окупаційної «Херсонської залізниці рф», де проводив технологічні роботи для руху ешелонів з військовою технікою країни-агресора.

Працюючи на загарбників, їхній поплічник потрапив у поле зору російської фсб, яка невдовзі завербувала його.

Після звільнення міста зрадник на деякий час «заліг на дно», але згодом вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм «куратором» з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини і отримав від нього завдання.

За вказівкою агресора він створив власну групу інформаторів, до якої залучив двох проросійськи налаштованих мешканців обласного центру.

Один із них під час захоплення міста брав участь у зйомках постановочних сюжетів для рупора кремля – «риа новости».

Після створення ворожої групи її учасники приступили до визначення координат компактної забудови та проживання громадян на території Херсона.

Також їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях.

Отримані відомості передавали агресору через анонімні месенджери», — йдеться у повідомленні.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для здійснення масованих ударів по звільненому місту з використанням ракет, керованих авіабомб, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Під час обшуку за місцями проживання затриманих виявлено біноклі, мобільні телефони та комп’ютери, які вони використовували у злочинній діяльності. Також у фігурантів вилучено прокремлівську символіку та російські рублі, які вони отримували за співпрацю з окупантами.

Наразі керівнику ворожої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державного зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Два його спільники підозрюються за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Усі вони перебувають під вартою. Триває розслідування.

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