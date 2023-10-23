Наводили российские ракеты и авиабомбы на жилые дома Херсона: СБУ задержала агентов рф

Служба безопасности в Херсоне нейтрализовала подпольную ячейку российской ФСБ. Задержаны все трое участников вражеской группы, корректировавшие артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу. Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять повредили.
В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.
«По данным следствия, организатором и руководителем местного антиукраинского подполья был бывший предприниматель, после захвата города перешедший на сторону врага.
Тогда он устроился «мастером» в оккупационную «Херсонскую железную дорогу рф», где проводил технологические работы для движения эшелонов с военной техникой страны-агрессора.
Работая на захватчиков, их приспешник попал в поле зрения русской фсб, которая вскоре завербовала его.
После освобождения города предатель на время «залег на дно», но впоследствии вышел на дистанционную связь со своим «куратором» с временно оккупированного левобережья Херсонщины и получил от него задание.
По указанию агрессора он создал собственную группу информаторов, в которую привлек двух пророссийски настроенных жителей областного центра.
Один из них при захвате города принимал участие в съемках постановочных сюжетов для рупора кремля – «риа новости».
После создания вражеской группы ее участники приступили к определению координат компактной застройки и проживания граждан на территории Херсона.
Также их интересовали основные пункты базирования и маршруты перемещения Сил обороны в городе и его окрестностях.
Полученные сведения передавали агрессору через анонимные мессенджеры», — говорится в сообщении.
Развединформация потребовалась захватчикам для осуществления массированных ударов по освободившемуся городу с использованием ракет, управляемых авиабомб, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
В ходе обыска по местам жительства задержанных обнаружены бинокли, мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали в преступной деятельности. Также у фигурантов изъята прокремлевская символика и российские рубли, которые они получали за сотрудничество с оккупантами.
В настоящее время руководителю вражеской группы поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственного измена, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.
Два его сообщника подозреваются по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).
Все они находятся под стражей. Продолжается расследование.
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