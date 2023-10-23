Наводили российские ракеты и авиабомбы на жилые дома Херсона: СБУ задержала агентов рф

В Херсоне нейтрализован подпольный центр российской фсб.

Служба безопасности в Херсоне нейтрализовала подпольную ячейку российской ФСБ. Задержаны все трое участников вражеской группы, корректировавшие артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять повредили.

В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.

«По данным следствия, организатором и руководителем местного антиукраинского подполья был бывший предприниматель, после захвата города перешедший на сторону врага.

Тогда он устроился «мастером» в оккупационную «Херсонскую железную дорогу рф», где проводил технологические работы для движения эшелонов с военной техникой страны-агрессора.

Работая на захватчиков, их приспешник попал в поле зрения русской фсб, которая вскоре завербовала его.

После освобождения города предатель на время «залег на дно», но впоследствии вышел на дистанционную связь со своим «куратором» с временно оккупированного левобережья Херсонщины и получил от него задание.

По указанию агрессора он создал собственную группу информаторов, в которую привлек двух пророссийски настроенных жителей областного центра.

Один из них при захвате города принимал участие в съемках постановочных сюжетов для рупора кремля – «риа новости».

После создания вражеской группы ее участники приступили к определению координат компактной застройки и проживания граждан на территории Херсона.

Также их интересовали основные пункты базирования и маршруты перемещения Сил обороны в городе и его окрестностях.

Полученные сведения передавали агрессору через анонимные мессенджеры», — говорится в сообщении.

Развединформация потребовалась захватчикам для осуществления массированных ударов по освободившемуся городу с использованием ракет, управляемых авиабомб, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В ходе обыска по местам жительства задержанных обнаружены бинокли, мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали в преступной деятельности. Также у фигурантов изъята прокремлевская символика и российские рубли, которые они получали за сотрудничество с оккупантами.

В настоящее время руководителю вражеской группы поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственного измена, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Два его сообщника подозреваются по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Все они находятся под стражей. Продолжается расследование.