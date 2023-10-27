Уряд змінив порядок проведення іспитів із державної мови

Розширено діапазон іспитових завдань та визначено оптимальний час тривалості іспитів.

Фото: pnu.edu.ua

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою». Відповідне рішення було прийнято під час засідання 27 жовтня.

Рішення зініціювала Національна комісія зі стандартів державної мови за підтримки МОН для того, щоб:

удосконалити процес визначення рівня володіння державною мовою, розширивши діапазон іспитових завдань та визначивши оптимальний час тривалості іспитів;

нормативно урегулювати статус авторів та рецензентів завдань, які долучаються для забезпечення високого рівня якості та певності встановленого рівня володіння державною мовою;

забезпечити можливість участі в іспитах іноземцям та особам без громадянства, щоб розширити цільову аудиторію іспитів;

відобразити в нормативно-правових актах, що регулюють діяльність Комісії, змін у законодавстві, зокрема привести фінансові терміни до реалій сьогодення з урахуванням впливу індексу інфляції в частині оплати наданих послуг;

провести іспит в інформаційно-комунікаційній системі Комісії «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою» у формі анонімного комп’ютерного онлайн-іспиту.

Це рішення допоможе забезпечити належне проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, створивши умови для ефективної та якісної роботи Національної комісії зі стандартів державної мови.

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