Правительство изменило порядок проведения экзаменов по государственному языку

Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком». Соответствующее решение было принято на заседании 27 октября.
Решение инициировала Национальная комиссия по стандартам государственного языка при поддержке МОН для того, чтобы:
усовершенствовать процесс определения уровня владения государственным языком, расширив диапазон испытательных задач и определив оптимальное время продолжительности экзаменов;
нормативно урегулировать статус авторов и рецензентов задач, которые приобщаются для обеспечения высокого качества и определенности установленного уровня владения государственным языком;
обеспечить возможность участия в экзаменах иностранцам и лицам без гражданства, чтобы расширить целевую аудиторию экзаменов;
отразить в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность Комиссии, изменений в законодательстве, в частности привести финансовые сроки к реалиям с учетом влияния индекса инфляции в части оплаты предоставленных услуг;
провести экзамен в информационно-коммуникационной системе Комиссии «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком» в форме анонимного компьютерного онлайн-экзамена.
Это решение поможет обеспечить надлежащее проведение экзаменов на уровень владения государственным языком, создав условия для эффективной и качественной работы Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
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