Правительство изменило порядок проведения экзаменов по государственному языку

Расширен диапазон испытательных заданий и определено оптимальное время продолжительности экзаменов.

Фото: pnu.edu.ua

Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком». Соответствующее решение было принято на заседании 27 октября.

Решение инициировала Национальная комиссия по стандартам государственного языка при поддержке МОН для того, чтобы:

усовершенствовать процесс определения уровня владения государственным языком, расширив диапазон испытательных задач и определив оптимальное время продолжительности экзаменов;

нормативно урегулировать статус авторов и рецензентов задач, которые приобщаются для обеспечения высокого качества и определенности установленного уровня владения государственным языком;

обеспечить возможность участия в экзаменах иностранцам и лицам без гражданства, чтобы расширить целевую аудиторию экзаменов;

отразить в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность Комиссии, изменений в законодательстве, в частности привести финансовые сроки к реалиям с учетом влияния индекса инфляции в части оплаты предоставленных услуг;

провести экзамен в информационно-коммуникационной системе Комиссии «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком» в форме анонимного компьютерного онлайн-экзамена.

Это решение поможет обеспечить надлежащее проведение экзаменов на уровень владения государственным языком, создав условия для эффективной и качественной работы Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

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