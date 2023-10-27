Пенсии в Украине: кто может получить надбавку более 800 гривен

Чтобы его получить, нужно соответствовать определенным условиям.

В Украине некоторым пенсионерам могут увеличить размер пенсионных выплат. Для этого нужно соответствовать одному из условий.

Согласно Постановлению КМУ №261 пенсионеры имеют право на надбавку к пенсии на 837 гривен.

Чтобы получить дополнительные выплаты, пенсионер должен соответствовать как минимум одному из этих условий:

быть старше 80 лет,

проживать в одиночку;

нуждаться в постоянном уходе по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Граждане Украины, которые получают пенсию по инвалидности, получать такую надбавку к выплатам не могут.

Состояние здоровья, требующее постоянного ухода, должно иметь медицинское подтверждение.

Для того, чтобы получить надбавку, нужно подать заявление и приложить к нему такие документы:

заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода;

паспорт;

ИНН;

выписка от ПФУ, удостоверяющая, что пенсионеру не выплачивают в текущий момент надбавки по уходу к пенсии.

Так можно увеличить пенсионные выплаты из расчета на 40 процентов от прожиточного минимума. Разумеется, если прожиточный уровень увеличится, то и надбавка к пенсии станет больше.

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