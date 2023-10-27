Пенсии в Украине: кто может получить надбавку более 800 гривен

В Украине некоторым пенсионерам могут увеличить размер пенсионных выплат. Для этого нужно соответствовать одному из условий.
Согласно Постановлению КМУ №261 пенсионеры имеют право на надбавку к пенсии на 837 гривен.
Чтобы получить дополнительные выплаты, пенсионер должен соответствовать как минимум одному из этих условий:
- быть старше 80 лет,
- проживать в одиночку;
- нуждаться в постоянном уходе по состоянию здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Граждане Украины, которые получают пенсию по инвалидности, получать такую надбавку к выплатам не могут.
Состояние здоровья, требующее постоянного ухода, должно иметь медицинское подтверждение.
Для того, чтобы получить надбавку, нужно подать заявление и приложить к нему такие документы:
- заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода;
- паспорт;
- ИНН;
- выписка от ПФУ, удостоверяющая, что пенсионеру не выплачивают в текущий момент надбавки по уходу к пенсии.
Так можно увеличить пенсионные выплаты из расчета на 40 процентов от прожиточного минимума. Разумеется, если прожиточный уровень увеличится, то и надбавка к пенсии станет больше.
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