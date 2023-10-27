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  1. В Украине

Кабмин увеличил в 1,5 раза оплату за выполнение общественно полезных работ

17:46, 27 октября 2023
Оплата за выполнение общественно полезных работ за отработанный полный месяц увеличивается до более 10 000 грн.
Кабмин увеличил в 1,5 раза оплату за выполнение общественно полезных работ
Фото: armyinform.com.ua
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25 октября Кабинет министров Украины повысил оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» в полтора раза – до 10 050 грн, передает Правительственный портал.

«Армия восстановления» - это проект, который мы запустили осенью прошлого года для того, чтобы финансово поддержать временно потерявших работу людей. Мы предоставляем им возможность приобщиться к выполнению общественно полезных работ и получать за это плату от государства в размере минимальной зарплаты. За почти год действия этого проекта к таким работам было привлечено более 62 тысяч безработных в 19 регионах. Сегодня мы приняли решение об увеличении в полтора раза оплаты труда за выполнение таких работ», – сказала первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно принятому решению Правительства, оплата за выполнение общественно полезных работ за отработанный полный месяц увеличивается с 6700 грн. до 10 050 грн. С 1 января 2024 года она вырастет до 10 650 грн., с 1 апреля 2024 года - до 12 000 грн.

Напомним, виды общественно полезных работ зависят от нужд конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает в Центр занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.

Чаще всего безработных привлекают к:

работ по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузка, расфасовка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;

плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд ВСУ, пошив одежды и ремонта военной амуниции;

пособия по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;

разбора завалов, восстановление жилых домов и помещений, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

работ по заготовке дров для нужд военных и населения.

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