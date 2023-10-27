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  1. В Україні

Кабмін збільшив в 1,5 раза оплату за виконання суспільно корисних робіт

17:46, 27 жовтня 2023
Оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць збільшується до понад 10 000 грн.
Кабмін збільшив в 1,5 раза оплату за виконання суспільно корисних робіт
Фото: armyinform.com.ua
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25 жовтня Кабінет міністрів України підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту “Армія відновлення” в півтора рази - до 10 050 грн, передає Урядовий портал.

«Армія відновлення» - це проект, який ми запустили восени минулого року для того, щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу. Ми надаємо їм можливість долучитись до виконання суспільно корисних робіт та отримувати за це оплату від держави у розмірі мінімальної зарплати. За майже рік дії цього проекту до таких робіт було залучено понад 62 тисячі безробітних в 19 регіонах. Сьогодні ми ухвалили рішення про збільшення в півтора рази оплати праці за виконання таких робіт», - сказала перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

Згідно з ухваленим рішенням Уряду, оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць збільшується з 6700 грн до 10 050 грн. З 1 січня 2024 року вона зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року - до 12 000 грн.

Нагадаємо, види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Найчастіше безробітних залучають до:

робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;

розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

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