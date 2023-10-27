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  1. В Україні

Пенсії в Україні: хто може отримати надбавку більше 800 гривень

23:59, 27 жовтня 2023
Щоб її отримати, треба відповідати певним умовам.
Пенсії в Україні: хто може отримати надбавку більше 800 гривень
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В Україні деяким пенсіонерам можуть збільшити розмір пенсійних виплат. Для цього потрібно відповідати одній із умов. 

Згідно з Постановою КМУ № 261 пенсіонери мають право на надбавку до пенсії на 837 гривень.

Щоб отримати додаткові виплати, пенсіонер має відповідати щонайменше одній із цих умов:

  • бути старшим за 80 років,
  • проживати поодинці;
  • потребувати постійного догляду за станом здоров’я;
  • отримувати пенсію за віком.

Громадяни України, які отримують пенсію по інвалідності, отримувати таку надбавку до виплат не можуть.

Стан здоров’я, що потребує постійного догляду, повинен мати медичне підтвердження.

Для того, щоб отримати надбавку, потрібно подати заяву і додати до неї такі документи:

  • висновок медичної комісії про необхідність постійного догляду;
  • паспорт;
  • ІПН;
  • виписка від ПФУ, яка засвідчує, що пенсіонерові не виплачують наразі надбавки по догляду до пенсії.

Так можна збільшити пенсійні виплати з розрахунку на 40% від прожиткового мінімуму. Зрозуміло, якщо прожитковий рівень збільшиться, то і надбавка до пенсії стане більшою.

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