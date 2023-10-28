На Полтавщині браконьєр наловив риби на понад 800 тисяч гривень

За попередньою оцінкою фахівців, чоловік виловив понад 100 кг риби.

Фото: поліція

На Полтавщині браконьєр за допомогою сіток наловив риби на понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції.

32-річний чоловік рибалив на гумовому човні в межах Градизької громади, коли його помітили правоохоронці. Порушник ловив рибу за допомогою сіток. За попередньою оцінкою фахівців, чоловік виловив понад 100 кг риби, завдавши збитків державі на понад 800 тис. грн.

Правоохоронці вилучили в порушника автомобіль АЗЛК, вісім сіток загальною довжиною 400 метрів та рибу. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

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