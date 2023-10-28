На Полтавщине браконьер наловил рыбы более чем на 800 тысяч гривен

По предварительной оценке специалистов, мужчина выловил более 100 кг рыбы.

Фото: полиция

На Полтавщине браконьер с помощью сеток наловил рыбы более чем на 800 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

32-летний мужчина рыбачил на резиновой лодке в пределах Градижской общины, когда его заметили правоохранители. Нарушитель ловил рыбу с помощью сеток. По предварительной оценке специалистов, мужчина выловил более 100 кг рыбы, нанеся ущерб государству более чем на 800 тыс. грн.

Правоохранители изъяли у нарушителя автомобиль АЗЛК, восемь сеток общей протяженностью 400 метров и рыбу. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.