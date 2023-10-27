Зеленский подписал закон о выплатах гражданам, которые отремонтировали разрушенное жилье за свой счет

Документ предусматривает предоставление компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате вооруженной агрессии рф.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины, позволяющий осуществлять выплаты компенсаций тем, кто за свой счет восстановил поврежденное в результате российской агрессии жилье, передает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Это третий этап комплексной программы восстановления жилья, который начнется с 1 января 2024 года.

«Заявки подаются через Дію. Никаких чеков, расписок, фото- видеофиксаций или других доказательств не требуется. По желанию их можно дополнительно предоставить комиссии, но это не является обязательным или определяющим в принятии решения о компенсации», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что выплаты первого этапа – ремонты поврежденного жилья стоимостью до 200 тысяч гривен – стартовали в июне этого года. Второй этап предполагает компенсацию за уничтоженное жилье. Речь идет о получении новых квартир или строительстве частных домов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада на заседании 5 октября приняла в целом в качестве закона законопроект 10063 о расширении форм предоставления компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий.

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