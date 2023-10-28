В Киеве 28 октября ожидаются сильные порывы ветра – Укргидрометцентр

Также в субботу синоптики прогнозируют дождь.

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В столице 28 октября ожидаются порывы ветра 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает украинский гидрометцентр, пишет КГГА.

Также в субботу синоптики прогнозируют дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, температуру ночью 10-12°, днем - 12-14°.

Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра.

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленстрой»: 044-272-40-18.

Также при падении деревьев или веток необходимо вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

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