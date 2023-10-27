Судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, оставили под стражей

Судью Алексея Тандыра оставили под стражей на 60 суток.

Фото: hromadske.ua

В пятницу, 27 октября, Святошинский районный суд Киева принял решение оставить под стражей на 60 суток, до 25 декабря, судью Алексея Тандыра, насмерть сбившего на блокпосте нацгвардейца, передает «Суспільне».

Впервые с 27 мая (тогда состоялось первое судебное заседание — ред.) Тандыра выпустили из стеклянного бокса. Судья Бандура разрешил обвиняемому сидеть в зале рядом со своими защитниками.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также мы рассказывали, обвинительный акт в отношении бывшего главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра передано в суд.

Ранее была назначена дата первого заседания по делу в отношении судьи Алексея Тандира.

Добавим, 29 августа ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Тандыра.

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