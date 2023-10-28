Нетрезвая била сына на детской площадке: во Львове суд наказал женщину штрафом

Львовянка должна заплатить 850 грн штрафа.

Во Львове суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей за то, что она избивала своего сына на детской площадке. Ей назначили наказание в размере 850 грн штрафа, передает zaxid.net.

Отмечается, что случай произошел 17 сентября. Женщина с признаками алкогольного опьянения избивала своего 8-летнего сына. Это увидели прохожие, заявившие в полицию.

Относительно львовянки составили протокол о совершении админправонарушения из-за невыполнения родительских обязанностей. В материалах дела не указано, получил ли ребенок телесные повреждения. На рассмотрение дела в суде женщина не пришла.

Раньше ее не привлекали к ответственности из-за ненадлежащего ухода за ребенком.

Напомним, что львовянку оштрафовали за то, что ее сын просил у прохожих еду.

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