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  1. В Україні

Нетвереза била сина на дитячому майданчику: у Львові суд покарав жінку штрафом

07:00, 28 жовтня 2023
Львів’янка має сплатити 850 грн штрафу.
Нетвереза била сина на дитячому майданчику: у Львові суд покарав жінку штрафом
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У Львові суд визнав жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків за те, що вона била свого сина на дитячому майданчику.  Їй призначили покарання у вигляді 850 грн штрафу, передає zaxid.net.

Зазначається, що випадок трапився 17 вересня. Жінка з ознаками алкогольного сп'яніння лупцювала свого 8-річного сина. Це побачили перехожі, які заявили в поліцію.

Щодо львів’янки склали протокол про вчинення адмінправопорушення через невиконання батьківських обов’язків. У матеріалах справи не вказано, чи отримала дитина тілесні ушкодження. На розгляд справи у суді жінка не прийшла.

Раніше її не притягували до відповідальності через неналежний догляд за дитиною.

Нагадаємо, що львів'янку оштрафували за те, що її син просив у перехожих їжу.

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