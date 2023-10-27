Суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, залишили під вартою

Суддю Олексія Тандира залишили під вартою на 60 діб.

Фото: hromadske.ua

У п’ятницю, 27 жовтня, Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення залишити під вартою на 60 діб, до 25 грудня, суддю Олексія Тандира, який на смерть збив на блокпості нацгвардійця, передає «Суспільне».

Вперше від 27 травня (тоді відбулося перше судове засідання — ред.) Тандира випустили зі скляного боксу. Суддя Бандура дозволив обвинуваченому сидіти в залі поруч зі своїми захисниками.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також ми розповідали, обвинувальний акт відносно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира передано до суду.

Раніше було призначено дату першого засідання по справі стосовно судді Олексія Тандира.

Додамо, 29 серпня ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Тандира.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.