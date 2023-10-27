Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

ВККС може оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

Керівництво ВККС зустрілося з головою ВАКС стосовно необхідності збільшення кількості суддів Антикорсуду

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

Верховний Суд розглянув справу про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері охорони довкілля

Критерії задоволення судом позову суб’єкта влади про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері екології, - позиція Верховного Суду.

Велика Палата ВС вирішила, як має чинити ВККС, коли ГРД надсилає негативний висновок на суддю в день співбесіди з порушенням строку

Колегія ВККС визнала суддю за результатами кваліфоцінювання такою, що відповідає займаній посаді, однак у день співбесіди ГРД надіслала на суддю негативний висновок: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні

Суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, залишили під вартою

18:05, 27 жовтня 2023
Суддю Олексія Тандира залишили під вартою на 60 діб.
Суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, залишили під вартою
Фото: hromadske.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У п’ятницю, 27 жовтня, Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення залишити під вартою на 60 діб, до 25 грудня, суддю Олексія Тандира, який на смерть збив на блокпості нацгвардійця, передає «Суспільне».

Вперше від 27 травня (тоді відбулося перше судове засідання — ред.) Тандира випустили зі скляного боксу. Суддя Бандура дозволив обвинуваченому сидіти в залі поруч зі своїми захисниками.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також ми розповідали, обвинувальний акт відносно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира передано до суду.

Раніше було призначено дату першого засідання по справі стосовно судді Олексія Тандира.

Додамо, 29 серпня ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Тандира.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду