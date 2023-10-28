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  1. В Україні

У Києві 28 жовтня очікуються сильні пориви вітру – Укргідрометцентр

07:20, 28 жовтня 2023
Також у суботу синоптики прогнозують дощ.
У Києві 28 жовтня очікуються сильні пориви вітру – Укргідрометцентр
Зображення: freepik.com
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У столиці 28 жовтня очікуються пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, пише КМДА.

Також у суботу синоптики прогнозують дощ, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, температуру вночі 10-12°, вдень – 12-14°.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

Також при падінні дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

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