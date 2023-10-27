Зеленський підписав закон про виплати громадянам, які відремонтували зруйноване житло власним коштом

Документ передбачає надання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна внаслідок збройної агресії рф.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон України, який дозволяє здійснювати виплати компенсацій тим, хто за власний кошт відновив пошкоджене в результаті російської агресії житло, передає Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що це третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року.

«Заявки подаються через Дію. Жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно. За бажанням їх можна додатково надати комісії, але це не є обовʼязковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію», - сказано у повідомленні.

У відомстві нагадуємо, що виплати першого етапу – ремонти пошкодженого житла вартістю до 200 тисяч гривень – стартували в червні цього року. Другий етап передбачає компенсацію за знищене житло. Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада на засіданні 5 жовтня ухвалила в цілому як закон законопроект 10063 про розширення форм надання компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Також ми детально писали про цей документ.

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