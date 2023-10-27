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Зеленський підписав закон про виплати громадянам, які відремонтували зруйноване житло власним коштом

18:23, 27 жовтня 2023
Документ передбачає надання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна внаслідок збройної агресії рф.
Зеленський підписав закон про виплати громадянам, які відремонтували зруйноване житло власним коштом
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Президент Володимир Зеленський підписав Закон України, який дозволяє здійснювати виплати компенсацій тим, хто за власний кошт відновив пошкоджене в результаті російської агресії житло, передає Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що це третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року.

«Заявки подаються через Дію. Жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно. За бажанням їх можна додатково надати комісії, але це не є обовʼязковими або визначальними у прийнятті рішення про компенсацію», - сказано у повідомленні.

У відомстві нагадуємо, що виплати першого етапу – ремонти пошкодженого житла вартістю до 200 тисяч гривень – стартували в червні цього року. Другий етап передбачає компенсацію за знищене житло. Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада на засіданні 5 жовтня ухвалила в цілому як закон законопроект 10063 про розширення форм надання компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Також ми детально писали про цей документ.

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