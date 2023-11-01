Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя визначила, як буде розподіляти та розглядати скарги на суддів

Спочатку розподілятимуться справи, дисциплінарне провадження по суддях в яких розпочато, однак не завершено.

Адвокати спробували «вибити» суддю з процесу, однак поки що невдало

Втім, питання конфлікту в судовому процесі все ж нікуди не поділося.

Верховний Суд зробив висновок, чи можна вважати ділову репутацію керівництва банку небездоганною у разі наявності у ЄРДР інформації про кримінальне провадження

Колегія суддів Верховного Суду зазначила, що лише внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань щодо можливих дій керівників АТ КБ «ПриватБанк», в розумінні статті 62 Конституції України, не може розцінюватись як готовність таких осіб вчинити корупційне правопорушення.

Порушення провадження про банкрутство жодним чином не скасовує обов’язку з реєстрації податкових накладних, - Верховний Суд

Верховний Суд висловив позицію щодо відповідальності за порушення своєчасності реєстрації податкових накладних підприємством, стосовно якого розпочато провадження про визнання банкрутом і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Екс-заступнику голови Служби судової охорони Олександру Гавришуку повідомлено про підозру через переправлення ухилянтів за кордон, - ОГП

В Офісі Генпрокурора розповіли, що колишній заступник голови Служби судової охорони надавав ухилянтам документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів.

  1. В Україні

Переписував майно морпорту Херсона на баланс адміністрації Сальдо: затримано адвоката-колаборанта

12:09, 1 листопада 2023
СБУ затримала адвоката, який «переписував» майно морпорту Херсона на баланс російської «адміністрації Сальдо».
Переписував майно морпорту Херсона на баланс адміністрації Сальдо: затримано адвоката-колаборанта
Джерело фото: СБУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Служба безпеки України затримала адвоката, який був залучений до «переписування» майна морського порту Херсон на баланс адміністрації «Сальдо» в період окупації міста. Інцидент стався в рамках стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні, – повідомили в СБУ.

Місцевий адвокат, який підтримував російських загарбників під час захоплення міста та подалі увійшов до місцевої окупаційної адміністрації російської федерації. Там він очолив «бюро технічної інвентаризації» (БТІ) за особистою підтримкою окупантів.

У ролі очільника «БТІ» він брав активну участь у «перереєстрації» майна Херсонського морського порту на «баланс» окупаційного «мінтранспорту рф». Крім того, він був причетний до незаконної «інвентаризації» місцевого комунального підприємства «Міське дорожнє управління» та передачі його основних фондів окупантам.

Додатково, цей колаборант закликав місцевих мешканців вступати до рядів російських окупаційних органів та обіцяв їм російську «зарплату» та лояльне ставлення від рашистів.

Після звільнення Херсона, він намагався уникнути судового переслідування. Проте, співробітники СБУ встановили його місцеперебування та здійснили затримання.

Наразі йому пред'явлено підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), за якою йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває з метою встановлення всіх обставин цього злочину.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео