Переписував майно морпорту Херсона на баланс адміністрації Сальдо: затримано адвоката-колаборанта

СБУ затримала адвоката, який «переписував» майно морпорту Херсона на баланс російської «адміністрації Сальдо».

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України затримала адвоката, який був залучений до «переписування» майна морського порту Херсон на баланс адміністрації «Сальдо» в період окупації міста. Інцидент стався в рамках стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні, – повідомили в СБУ.

Місцевий адвокат, який підтримував російських загарбників під час захоплення міста та подалі увійшов до місцевої окупаційної адміністрації російської федерації. Там він очолив «бюро технічної інвентаризації» (БТІ) за особистою підтримкою окупантів.

У ролі очільника «БТІ» він брав активну участь у «перереєстрації» майна Херсонського морського порту на «баланс» окупаційного «мінтранспорту рф». Крім того, він був причетний до незаконної «інвентаризації» місцевого комунального підприємства «Міське дорожнє управління» та передачі його основних фондів окупантам.

Додатково, цей колаборант закликав місцевих мешканців вступати до рядів російських окупаційних органів та обіцяв їм російську «зарплату» та лояльне ставлення від рашистів.

Після звільнення Херсона, він намагався уникнути судового переслідування. Проте, співробітники СБУ встановили його місцеперебування та здійснили затримання.

Наразі йому пред'явлено підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), за якою йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває з метою встановлення всіх обставин цього злочину.

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