Переписывал имущество морпорта Херсона на баланс администрации Сальдо: задержан адвокат-колаборанта

СБУ задержала адвоката, который "переписывал" имущество морпорта Херсона на баланс российской "администрации Сальдо".

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала адвоката, который был привлечен к "переписыванию" имущества морского порта Херсон на баланс администрации "Сальдо" в период оккупации города. Инцидент произошел в рамках стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне, - сообщили в СБУ.

Местный адвокат, который поддерживал российских захватчиков во время захвата города и подальше вошел в местную оккупационную администрацию российской федерации. Там он возглавил "бюро технической инвентаризации" (БТИ) при личной поддержке оккупантов.

В роли главы "БТИ" он принимал активное участие в "перерегистрации" имущества Херсонского морского порта на "баланс" оккупационного "минтранспорта рф". Кроме того, он был причастен к незаконной "инвентаризации" местного коммунального предприятия "Городское дорожное управление" и передаче его основных фондов оккупантам.

Дополнительно, этот коллаборационист призвал местных жителей вступать в ряды российских оккупационных органов и обещал им российскую "зарплату" и лояльное отношение от рашистов.

После освобождения Херсона, он пытался избежать судебного преследования. Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и осуществили задержание.

Сейчас ему предъявлено подозрение по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств этого преступления.

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