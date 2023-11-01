ГУР і ЗСУ знищили рідкісну радіорелейну станцію рф, відео

Об’єкт зазнав пошкоджень у прикордонній зоні неподалік від населеного пункту Красная поляна Шебекінського району Білгородської області.

Воїни Головного управління розвідки Міноборони у взаємодії з побратимами із Сил спеціальних операцій та 1-ї окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейній станції 48Я6-К1 "Подлет".

Це обладнання ворог міг використовувати для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. ️Об’єкт пошкодили на кордоні із рф, поблизу населеного пункту Красная поляна Шебекінського району Бєлгородської області, повідомили у ГУР.

Радіолокаційна станція вийшла з ладу. Крім цього, особовий склад також зазнав втрат.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.