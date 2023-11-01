ГУР и ВСУ уничтожили редкую радиорелейную станцию рф, видео

Объект получил повреждения в приграничной зоне неподалеку от населенного пункта Красная поляна Шебекинского района Белгородской области.

Воины Главного управления разведки Минобороны во взаимодействии с собратьями из Сил специальных операций и 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна обнаружили и нанесли поражение дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет".

Это оборудование враг мог использовать для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах. ️Объект повредили на границе с рф, вблизи населенного пункта Красная поляна Шебекинского района Белгородской области, сообщили в ГУР.

Радиолокационная станция вышла из строя. Кроме этого, личный состав также понес потери.

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