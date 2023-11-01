За безплатний ремонт авто провів фіктивну експертизу: судитимуть судового експерта

Судитимуть судового експерта, який за хабар у вигляді безоплатного ремонту свого автомобіля провів фіктивну експертизу в інтересах керівників КО «Київмедспецтранс».

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть судового експерта, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди за надання завідомо неправдивого висновку експерта, – повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, керівники «Київмедспецтранс» спільно з директорами п'яти приватних фірм розробили схему привласнення бюджетних коштів, виділених Київською міською державною адміністрацією для функціонування «швидких» карет медичної допомоги в місті Київ. Приватні компанії виграли тендери на поставку автозапчастин для цих карет за завищеними цінами, завдавши збитки державі на суму майже 13 мільйонів гривень.

Після викриття схеми органами правопорядку, учасники змови організували фальшиву експертизу, щоб уникнути кримінальної відповідальності, включаючи вартість запчастин та завдані збитки. Щоб отримати потрібний результат в експертизі, вони залучили судового експерта, який погодився на угоду, в якій обмінював свої послуги на безоплатний ремонт автомобіля на базі ремонтної майстерні «Київмедспецтранс».

Після того, як експерту було пред'явлено обвинувачення, він співпрацював зі слідством, визнав власну вину і уклав угоду з прокурором щодо визнання вини. Згідно з умовами угоди, експерт повинен буде надати розкривальні покази щодо злочинної діяльності керівництва «Київмедспецтранс».

Обвинувальний акт разом із угодою було передано до Шевченківського районного суду міста Києва для подальшого розгляду. Повідомлено також про підозру чотирьом керівникам «Київмедспецтранс» згідно зі статтею 191 частини 5 Кримінального кодексу України. Унаслідок клопотання обвинувачення, керівництво «Київмедспецтранс» було відсторонено від посад. Керівнику організації було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 10 мільйонів гривень, а його заступникам були накладені застави в розмірі 1 мільйон гривень.

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