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  1. В Украине

За бесплатный ремонт авто провел фиктивную экспертизу: будут судить судебного эксперта

18:35, 1 ноября 2023
Будут судить судебного эксперта, который за взятку в виде бесплатного ремонта своего автомобиля провел фиктивную экспертизу в интересах руководителей КО «Киевмедспецтранс».
За бесплатный ремонт авто провел фиктивную экспертизу: будут судить судебного эксперта
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве будут судить судебного эксперта, обвиняемого в получении неправомерной выгоды за предоставление заведомо ложного заключения эксперта, - сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, руководители "Киевмедспецтранс" совместно с директорами пяти частных фирм разработали схему присвоения бюджетных средств, выделенных Киевской городской государственной администрацией для функционирования "скорых" карет медицинской помощи в городе Киев. Частные компании выиграли тендеры на поставку автозапчастей для этих карет по завышенным ценам, нанеся ущерб государству на сумму почти 13 миллионов гривен.

После разоблачения схемы органами правопорядка, участники сговора организовали фальшивую экспертизу, чтобы избежать уголовной ответственности, включая стоимость запчастей и нанесенный ущерб. Чтобы получить нужный результат в экспертизе, они привлекли судебного эксперта, который согласился на сделку, в которой обменивал свои услуги на бесплатный ремонт автомобиля на базе ремонтной мастерской "Киевмедспецтранс".

После того, как эксперту было предъявлено обвинение, он сотрудничал со следствием, признал собственную вину и заключил соглашение с прокурором о признании вины. Согласно условиям соглашения, эксперт должен будет предоставить раскрывающие показания относительно преступной деятельности руководства "Киевмедспецтранс".

Обвинительный акт вместе с соглашением был передан в Шевченковский районный суд города Киева для дальнейшего рассмотрения. Сообщено также о подозрении четырем руководителям "Киевмедспецтранс" согласно статье 191 части 5 Уголовного кодекса Украины. В результате ходатайства обвинения, руководство "Киевмедспецтранс" было отстранено от должностей. Руководителю организации была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 10 миллионов гривен, а его заместителям были наложены залоги в размере 1 миллион гривен.

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