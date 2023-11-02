Розікрали 4,2 млн грн на реставрації пам’ятки архітектури: судитимуть посадовця та його спільників

На Сумщині судитимуть відстороненого від посади начальник одного з управлінь Охтирської міської ради, керівника товариства, директора будівельної компанії та підприємицю, яка здійснювали технічний нагляд.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Сумщині судитимуть посадовця та його спільників, які розікрали 4,2 млн грн на реставрації памʼятки архітектури. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У 2021 році міська рада уклала з переможцем договір щодо реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення в місті Охтирка — переплануванням Чоловічої гімназії під новий корпус. У подальшому керівник товариства – генпідрядник - залучив до виконання робіт субпідрядника – будівельну компанію.

«Попри те, що частина реставраційних робіт фактично не була проведена, а обсяг і вартість виконаного не відповідали реальним показникам, відповідальна за технічний нагляд особа завірила підписом та печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт. Тоді ж на підставі поданих документів керівник одного з управлінь міськради перерахував на рахунки генпідрядника майже 9 млн грн.

Відповідно до висновку експертів вказана «схема» призвела до заволодіння 4,2 млн грн державних коштів», - сказано у повідомленні.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно чотирьох фігурантів скеровано до суду. Йдеться про начальника одного з управлінь Охтирської міської ради, який наразі відсторонений з посади, керівника товариства, директора будівельної компанії та особи-підприємця. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Окрім того, дії генпідрядника, який здійснив ряд фінансових операцій із незаконно отриманими коштами, додатково кваліфіковані за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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