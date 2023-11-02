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  1. В Україні

Розікрали 4,2 млн грн на реставрації пам’ятки архітектури: судитимуть посадовця та його спільників

07:38, 2 листопада 2023
На Сумщині судитимуть відстороненого від посади начальник одного з управлінь Охтирської міської ради, керівника товариства, директора будівельної компанії та підприємицю, яка здійснювали технічний нагляд.
Розікрали 4,2 млн грн на реставрації пам’ятки архітектури: судитимуть посадовця та його спільників
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Сумщині судитимуть посадовця та його спільників, які розікрали 4,2 млн грн на реставрації памʼятки архітектури. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У 2021 році міська рада уклала з переможцем договір щодо реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення в місті Охтирка — переплануванням Чоловічої гімназії під новий корпус. У подальшому керівник товариства – генпідрядник - залучив до виконання робіт субпідрядника – будівельну компанію.

«Попри те, що частина реставраційних робіт фактично не була проведена, а обсяг і вартість виконаного не відповідали реальним показникам, відповідальна за технічний нагляд особа завірила підписом та печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт. Тоді ж на підставі поданих документів керівник одного з управлінь міськради перерахував на рахунки генпідрядника майже 9 млн грн.

Відповідно до висновку експертів вказана «схема» призвела до заволодіння 4,2 млн грн державних коштів», - сказано у повідомленні.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно чотирьох фігурантів скеровано до суду. Йдеться про начальника одного з управлінь Охтирської міської ради, який наразі відсторонений з посади, керівника товариства, директора будівельної компанії та особи-підприємця. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Окрім того, дії генпідрядника, який здійснив ряд фінансових операцій із незаконно отриманими коштами, додатково кваліфіковані за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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