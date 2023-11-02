Разворовали 4,2 млн грн на реставрации памятника архитектуры: будут судить чиновника и его сообщников

В Сумской области будут судить отстраненного от должности начальника одного из управлений Ахтырского горсовета, руководителя общества, директора строительной компании и предпринимателя, которая осуществляла технический надзор.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Сумской области будут судить должностное лицо и его сообщников, которые разворовали 4,2 млн грн на реставрации памятника архитектуры. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В 2021 году городской совет заключил с победителем договор о реставрации памятника архитектуры местного значения в городе Ахтырка - перепланировкой Мужской гимназии под новый корпус. В дальнейшем руководитель общества – генподрядчик – привлек к выполнению работ субподрядчика – строительную компанию.

«Несмотря на то, что часть реставрационных работ фактически не была проведена, а объем и стоимость выполненного не соответствовали реальным показателям, ответственное за техническое наблюдение лицо заверило подписью и печатью акты приемки выполненных строительных работ. Тогда же на основании представленных документов руководитель одного из управлений горсовета перечислил на счета генподрядчика почти 9 млн. грн.

Согласно выводу экспертов, указанная «схема» привела к завладению 4,2 млн грн государственных средств», - сказано в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении четырех фигурантов направлен в суд. Речь идет о начальнике одного из управлений Ахтырского городского совета, который отстранен от должности, руководителя общества, директора строительной компании и лица-предпринимателя. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, действия генподрядчика, совершившего ряд финансовых операций с незаконно полученными средствами, дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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