Лідеру секти «АллатРа» повідомили про підозру

Правоохоронці викрили на антиукраїнській діяльності лідера псевдорелігійної секти «АллатРа».

Фото: ОГП

Як раніше повідомлялося, СБУ та поліція проводили масові обшуки у секти «АллатРа».

2 листопада Офіс Генерального прокурора заявив, що було викрито та повідомлено про підозру керівнику проросійської секти. Йому інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участі у ній, державну зраду, виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

У СБУ уточнюють, що мова йде про секту «АллатРа».

За даними слідства, підозрюваний очолив секту, яка працювала на користь спецслужб рф. Її осередки діяли у кожному обласному центрі. Під прикриттям створеного проросійського псевдорелігійного проекту, за допомогою художньої літератури, власних медіа та інтернет ресурсів упродовж 2002-2023 років учасники злочинної організації поширювали на території України та за її межами антиукраїнські настрої.

«Під виглядом «місіонерства» учасники релігійної секти публічно просували кремлівську ідею про створення «союзу слов’янських народів». Вони закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї кремля.

Також вони пропагували комуністичний режим, поширювали матеріали у яких виправдовували, визнавали правомірною, заперечували збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році. Представляли збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт», - сказано у повідомленні.

Крім того, встановлено, що за період свого існування проросійська секта створила власні «філії» на території рф, білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

У ОГП додали, що лідери секти незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Перебуваючи в одній із європейських країн, вони дистанційно продовжували керувати злочинною організацією в Україні.

Фото: ОГП

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