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Лидеру секты «АллатРа» сообщили о подозрении

12:48, 2 ноября 2023
Правоохранители разоблачили на антиукраинской деятельности лидера псевдорелигиозной секты «АллатРа».
Лидеру секты «АллатРа» сообщили о подозрении
Фото: ОГП
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Как сообщалось ранее, СБУ и полиция проводили массовые обыски в секте «АллатРа».

2 ноября Офис Генерального прокурора заявил, что был разоблачен и сообщено о подозрении руководителю пророссийской секты. Ему инкриминировано создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, государственная измена, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима, оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 1 ст. 255, 1, 2 статьи 111, ч. 2 статьи 436-1, ч. 3 статьи 436-2 УК Украины).

В СБУ уточняют, что речь идет о секте АллатРа.

По данным следствия, подозреваемый возглавил секту, работавшую в пользу спецслужб россии. Ее центры действовали в каждом областном центре. Под прикрытием созданного пророссийского псевдорелигиозного проекта с помощью художественной литературы, собственных медиа и интернет ресурсов на протяжении 2002-2023 годов участники преступной организации распространяли на территории Украины и за ее пределами антиукраинские настроения.

«Под видом миссионерства участники религиозной секты публично продвигали кремлевскую идею о создании союза славянских народов. Они призвали местных жителей присоединяться к секте и распространять идеи кремля.

Также они пропагандировали коммунистический режим, распространяли материалы, в которых оправдывали, признавали правомерной, отрицали вооруженную агрессию россии против Украины, начатую в 2014 году. Представляли вооруженную агрессию как внутренний гражданский конфликт», - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что за период своего существования пророссийская секта создала собственные «филиалы» на территории россии, Белоруси и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.

В ОГП добавили, что лидеры секты незаконно выехали за границу весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с военного учета. Пребывая в одной из европейских стран, они дистанционно продолжали руководить преступной организацией в Украине.

Фото: ОГП

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