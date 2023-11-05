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  1. В Україні

Чи мають право на виплати ВПО переселенці з ТОТ після повернення в Україну через інші країни

21:01, 5 листопада 2023
Напрацьовано проєкт Постанови КМУ щодо підтримки громадян, які отримали притулок в інших державах, але повернулися в Україну.
Чи мають право на виплати ВПО переселенці з ТОТ після повернення в Україну через інші країни
Зображення: freepik.com
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Як повідомили у Мінреінтеграції на гарячу лінію надходять скарги щодо випадків відмов призначення виплат переселенцям, які виїхали з ТОТ і деякий час перебували за кордоном.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Чинним законодавством передбачено, що на виплати мають право внутрішні переселенці з територій, що входять до Переліку, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309. Але за умови, що:

  • стосовно цих територій не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації;
  • ці особи не перебували за кордоном більш ніж 30 днів підряд на дату звернення по допомогу.

У Мінреінтеграції пояснили, що за результатами роботи Координаційного штабу з питань ВПО вже напрацьовано проєкт Постанови КМУ щодо підтримки громадян, які отримали притулок в інших державах, але повернулися в Україну. Цим проєктом передбачено, що такі особи, які вперше звертаються за призначенням виплат ВПО, матимуть право на їх отримання через 15 днів після повернення.

«Люди виїжджають із тимчасово окупованих територій та повертаються з-за кордону. І несправедливо, коли їм відмовляють у виплатах ВПО. Оскільки їхні домівки можуть ще бути в тимчасовій окупації або навіть зруйновані. Тому ми маємо їх підтримати», – наголосила Віцепрем’єрка Ірина Верещук.

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