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  1. В Украине

Имеют ли право на выплаты ВПЛ переселенцы из ВОТ по возвращении в Украину через другие страны

21:01, 5 ноября 2023
Наработан проект Постановления КМУ о поддержке граждан, которые получили приют в других государствах, но вернулись в Украину.
Имеют ли право на выплаты ВПЛ переселенцы из ВОТ по возвращении в Украину через другие страны
Изображение: freepik.com
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Как сообщили в Минреинтеграции на горячую линию поступают жалобы по случаям отказов назначения выплат переселенцам, которые выехали из ВОТ и некоторое время находились за границей.

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.

Действующим законодательством предусмотрено, что на выплаты имеют право внутренние переселенцы с территорий, входящих в Перечень, утвержденный приказом Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года № 309. Но при условии, что:

  • в отношении этих территорий не определено даты завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации;
  • эти лица не находились за границей более 30 дней подряд на дату обращения за помощью.

В Минреинтеграции пояснили, что по результатам работы Координационного штаба по вопросам ВПЛ уже наработан проект Постановления КМУ о поддержке граждан, которые получили приют в других государствах, но вернулись в Украину. Этим проектом предусмотрено, что такие лица, которые впервые обращаются за назначением выплат ВПЛ, будут иметь право на их получение через 15 дней после возвращения.

«Люди выезжают с временно оккупированных территорий и возвращаются из-за границы. И несправедливо, когда им отказывают в выплатах ВПЛ. Поскольку их дома могут быть еще во временной оккупации или даже разрушены. Поэтому мы должны их поддержать», – подчеркнула Вице-премьер Ирина Верещук.

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