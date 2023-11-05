Як військовослужбовцю отримати підйомну допомогу: роз'яснення юристів

Що таке підйомна допомога та скільки вона становить.

Джерело фото: УНІАН / Арсен Петров

У системи безоплатної правової допомоги пояснили, як військовослужбовцю отримати підйомну допомогу.

Підйомна допомога – це кошти, які виплачуються військовослужбовцю у разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт.

Про розмір такої допомоги, підстави її виплати та покроковий порядок отримання підйомної допомоги роз'яснено в картках нижче:

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