Как военнослужащему получить подъемную помощь: разъяснение юристов

Что такое подъемная помощь и сколько она составляет.

Источник фото: УНИАН / Арсен Петров

В системе безвозмездной правовой помощи объяснили, как военнослужащему получить подъемную помощь.

Подъемная помощь – это средства, которые выплачиваются военнослужащему в случае переезда на новое место военной службы в другой населенный пункт.

О размере такой помощи, основаниях ее выплаты и пошаговом порядке получения подъемной помощи разъяснено в карточках ниже:

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