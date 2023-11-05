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  1. В Україні

У бюджеті наступного року передбачено зростання соціальних виплат – Роксолана Підласа

23:32, 5 листопада 2023
За словами Голови Комітету з питань бюджету, для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, планують зниження таких пенсій.
У бюджеті наступного року передбачено зростання соціальних виплат – Роксолана Підласа
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Бюджетний комітет Верховної Ради провів засідання, за підсумками якого рекомендував до другого читання проєкт Державного бюджету на наступний рік. Уже найближчим часом відбудеться голосування за головний кошторис країни. У документі збережено фінансування всіх соціальних виплат, при цьому передбачена індексація пенсій та інших виплат від держави.

Про це розповіла народна депутатка, Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, пишуть у Апараті ВРУ.

«Пенсії, зарплати лікарям і вчителям, соціальна допомога – це захищені статті видатків, усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року», — зазначила парламентарійка.

Вона додала, що в бюджет заклали й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Також наступного року планується запуск реформи солідарної пенсійної системи.

«Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою», — наголосила народна депутатка.

За її словами, також наступного року продовжаться виплати внутрішньо переміщеним особам. Наразі таких людей обліковується в державі близько двох мільйонів. На їхню підтримку в бюджеті закладено 57,6 млрд гривень.

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