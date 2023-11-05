В бюджете следующего года предусмотрен рост социальных выплат – Роксолана Пидласа

По словам Главы Комитета по вопросам бюджета, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, планируют снижение таких пенсий.

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Бюджетный комитет Верховной Рады провел заседание, по итогам которого рекомендовал ко второму чтению проект Государственного бюджета на следующий год. Уже в ближайшее время состоится голосование за главную смету страны. В документе сохранено финансирование всех социальных выплат, при этом предусмотрена индексация пенсий и других выплат от государства.

Об этом рассказала народная депутатка, Глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, пишут в Аппарате ВРУ.

«Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь – это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется также индексация пенсий. В общем все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году», — отметила парламентарийка.

Она добавила, что в бюджет заложили и расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Также в следующем году планируется запуск реформы солидарной пенсионной системы.

«То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой», — подчеркнула народная депутатка.

По ее словам, также в следующем году продолжатся выплаты внутренне перемещенным лицам. В настоящее время таких людей учитывается в государстве около двух миллионов человек. На их поддержку в бюджете заложено 57,6 млрд гривен.

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