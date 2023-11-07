У Києві відбудуться сільськогосподарські ярмарки: список локацій

У КМДА розповіли, де цього тижня відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.

Джерело фото: kyiv.comments.ua

В період з 7 по 12 листопада на жителів та гостей Києва чекають продуктові сільськогосподарські ярмарки. Ярмарки відбудуться у місті та будуть відмінною нагодою для придбання свіжих сезонних продуктів, які фермери привезуть зі своїх господарств. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

На цих ярмарках будуть доступні сезонні овочі, фрукти, зелень та інші свіжі продукти, що вирощені власноруч фермерами.

Так, 7 листопада (вівторок) ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 2.

8 листопада (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

9 листопада (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;

у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

у Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

10 листопада (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

у Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);

у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 2.

11 листопада (субота):

у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

у Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);

у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;

у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

12 листопада (неділя):

у Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

у Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Крім того, можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

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