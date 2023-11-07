В Киеве состоятся сельскохозяйственные ярмарки: список локаций

В КГГА рассказали, где на этой неделе состоятся продуктовые сельскохозяйственные ярмарки.

Источник фото: kyiv.comments.ua

В период с 7 по 12 ноября жителей и гостей Киева ждут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Ярмарки состоятся в городе и будут отличной возможностью для приобретения свежих сезонных продуктов, которые фермеры привезут из своих хозяйств. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

На этих ярмарках будут доступны сезонные овощи, фрукты, зелень и другие свежие продукты, выращенные собственноручно фермерами.

Так, 7 ноября (вторник) ярмарки состоятся:

- в Голосеевском районе - просп. Науки, 88;

- в Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47;

- в Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;

- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;

- в Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2.

8 ноября (среда):

- в Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);

- в Днепровском районе - просп. Соборности, 2-20;

- в Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

- в Подольском районе - просп. Правды, 5-11;

- в Святошинском районе - ул. Подлесная, 8.

9 ноября (четверг):

- в Голосеевском районе - ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;

- в Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47;

- в Днепровском районе - просп. Воскресенский, 8-10;

- в Печерском районе - ул. Генерала Алмазова, 6-8;

- в Подольском районе - ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);

- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

10 ноября (пятница):

- в Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

- в Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

- в Днепровском районе - ул. Гроденская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

- в Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

- в Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;

- в Соломенском районе - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), переулок Ковальский (в пределах улиц Михаила Брайчевского и Семьи Бродских);

- в Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2.

11 ноября (суббота):

- в Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

- в Дарницком районе - ул. Ревуцкого (вдоль дома № 27);

- в Деснянском районе - ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Поповича и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Красной Калины, 2-А и ул. Рональда Рейгана);

- в Днепровском районе - ул. Всеволода Нестайко (рядом почтамта "Левобережный");

- в Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

- в Подольском районе - просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

- в Святошинском районе - ул. Мирослава Поповича, 10;

- в Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);

- в Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

12 ноября (воскресенье):

- в Голосеевском районе - ул. Самойла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

- в Дарницком районе - ул. Здолбуновская, 4;

- в Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

- в Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

- в Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Кроме того, можно посетить коммунальные рынки по адресам:

- КП "Бессарабский рынок" - Бессарабская площадь, 2;

- КП "Владимирский рынок" - ул. Антоновича, 115;

- КП "Житний рынок" - ул. Верхний Вал, 16.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.