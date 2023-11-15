У Києві на Печерську чотири укриття постраждали від рук вандалів та злодіїв

У Печерському районі столиці щонайменше чотири укриття були пограбовані та пошкоджені.

Джерело фото: procherk.info

У Печерському районі столиці зафіксовано пошкодження та розграбування щонайменше чотирьох укриттів цивільного захисту. Цю інформацію оприлюднила Печерська районна державна адміністрація.

Чотири захисні споруди цивільного захисту, зокрема укриття за адресами бульвар М. Примаченка, 1/27, бульвар М. Примаченка, 8-Б, вулиця Іоанна Павла ІІ, 19, вулиця Коновальця, 29, постраждали від рук вандалів та грабіжників.

Печерська райдержадміністрація у співпраці з управляючою компанією, що обслуговує житловий фонд Печерського району міста Києва, та утримувачами об'єктів, прикладає всіх можливих зусиль, щоб забезпечити постійний доступ громадян до укриттів і забезпечити їх усім необхідним для безпечного перебування людей. Однак, мешканців району закликають бути свідомими та відповідальними.

Місцевих мешканців попереджають, що за крадіжку (згідно зі статтею 185 ККУ) та умисне знищення чи пошкодження майна (згідно зі статтею 194 ККУ) передбачається кримінальна відповідальність.

«Коли ворожі ракети забрали стільки невинних життів, серед нас є ті, хто здатен на вандалізм та розкрадання в укриттях, які під час повітряної тривоги стають безпечним прихистком для сотень мешканців району», – йдеться у повідомленні від адміністрації.

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