В Киеве на Печерске четыре укрытия пострадали от рук вандалов и воров

В Печерском районе столицы по меньшей мере четыре укрытия были ограблены и повреждены.

Источник фото: procherk.info

В Печерском районе столицы зафиксировано повреждение и разграбление по меньшей мере четырех укрытий гражданской защиты. Эту информацию обнародовала Печерская районная государственная администрация.

Четыре защитные сооружения гражданской защиты, в частности укрытия по адресам бульвар М. Примаченко, 1/27, бульвар М. Примаченко, 8-Б, улица Иоанна Павла II, 19, улица Коновальца, 29, пострадали от рук вандалов и грабителей.

Печерская райгосадминистрация в сотрудничестве с управляющей компанией, обслуживающей жилой фонд Печерского района города Киева, и держателями объектов, прикладывает все возможные усилия, чтобы обеспечить постоянный доступ граждан к укрытиям и обеспечить их всем необходимым для безопасного пребывания людей. Однако, жителей района призывают быть сознательными и ответственными.

Местных жителей предупреждают, что за кражу (согласно статье 185 УК) и умышленное уничтожение или повреждение имущества (согласно статье 194 УК) предусматривается уголовная ответственность.

"Когда вражеские ракеты унесли столько невинных жизней, среди нас есть те, кто способен на вандализм и хищения в укрытиях, которые во время воздушной тревоги становятся безопасным убежищем для сотен жителей района", - говорится в сообщении от администрации.

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