На Дніпропетровщині ділки заволоділи землями водного фонду вартістю понад 1 млрд, щоб побудувати котеджі

Злочинну організацію, до якої залучили підприємців, створили колишній голова Новомосковської районної державної адміністрації та двоє «кримінальних авторитетів».

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпропетровській області затримали шістьох учасників злочинної організації, які незаконно захопили землі водного фонду вартістю понад 1 млрд, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що злочинну організацію, до якої залучили підприємців, створили колишній голова Новомосковської районної державної адміністрації та двоє "кримінальних авторитетів".

За даними слідства, вони розробили схему незаконного заволодіння 35 земельними ділянками водного фонду в Самарській затоці. Посадовець організував винесення незаконних розпоряджень щодо виділення вказаних земель у приватну власність. Інші учасники забезпечили оформлення майнових земельних прав на членів сім’ї та підконтрольних людей.

Надалі підозрювані планували змінити цільове призначення земель та побудувати елітне котеджне містечко. Відповідно до офіційних даних Фонду держмайна, вартість 70 га захоплених земель перевищує 1 млрд грн.

Пізніше шістьох учасників злочинної організації затримали.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих у них вилучили документацію, яка підтверджує незаконну діяльність, зброю, грошові кошти в сумі понад $200 тис., €80 тис., мобільні телефони, елітні автомобілі та чорнові записи.

Їм інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, легалізацію майна, створення, керівництво та участь у злочинній організації.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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