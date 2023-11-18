В Днепропетровской области дельцы завладели землями водного фонда стоимостью более 1 млрд, чтобы построить коттеджи

Преступную организацию, в которую привлекли предпринимателей, создали бывший глава Новомосковской районной государственной администрации и два «уголовных авторитета».

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепропетровской области задержаны шесть участников преступной организации, незаконно захватившие земли водного фонда стоимостью более 1 млрд, сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что преступную организацию, в которую привлекли предпринимателей, создали бывший глава Новомосковской районной государственной администрации и два "криминальных авторитета".

По данным следствия, они разработали схему незаконного завладения 35 земельными участками водного фонда в Самарском заливе. Чиновник организовал вынесение незаконных распоряжений по выделению указанных земель в частную собственность. Остальные участники обеспечили оформление имущественных земельных прав на членов семьи и подконтрольных людей.

В дальнейшем подозреваемые планировали изменить целевое назначение земель и построить элитный коттеджный городок. Согласно официальным данным Фонда госимущества стоимость 70 га захваченных земель превышает 1 млрд грн.

Позже шестерых участников преступной организации задержали.

В ходе обысков по местам жительства задержанных у них изъяли документацию, подтверждающую незаконную деятельность, оружие, денежные средства в сумме более $200 тыс., €80 тыс., мобильные телефоны, элитные автомобили и черновые записи.

Им инкриминировано завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, легализация имущества, создание, руководство и участие в преступной организации.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

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