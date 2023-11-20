рф оголосила в «розшук» українську співачку Джамалу

Джамала опинилася у базі розшуку МВС рф.

Фото: Джамала /Інстаграм

МВС рф оголосило у "розшук" українську співачку Джамалу. Яку саме статтю інкримінують виконавиці, офіційно не уточнюється.

Але у росзмі пишуть, що Джамалу звинувачують у поширенні "фейків" про російську армію.

Зазначимо, що у рф вже як традиція оголошувати у так званий "розшук" українських діячів, а також високопоставлених командирів. Так, у травні країна-агресор оголосила в "розшук" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

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