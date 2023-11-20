рф объявила в «розыск» украинскую певицу Джамалу

Джамала оказалась в базе розыска МВД рф.

Фото: Джамала /Инстаграм

МВД рф объявило в "розыск" украинскую певицу Джамалу. Какую статью инкриминируют исполнительнице, официально не уточняется.

Отметим, что в рф уже как традиция объявлять в так называемый "розыск" украинских деятелей, а также высокопоставленных командиров. Так, в мае страна-агрессор объявила в розыск Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

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