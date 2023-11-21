Зеленський застеріг генералів: Хто пішов у політику, не зможе займатися війною

Зеленський попередив військових, що втручання в політику ставить під загрозу єдність України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ті, хто обирає політичний шлях, повинні відмовитися від військових обов'язків. Про це він розповів в інтерв’ю The Sun.

«Якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право, тоді він повинен йти в політику, і тоді він не зможе займатися війною. Якщо ви керуєте війною, маючи на увазі, що завтра ви будете займатися політикою або виборами, то на словах і на передовій ви поводитеся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка», – сказав Зеленський.

Як зазначає, The Sun, у тонко завуальованому зверненні до командирів глава держави також попередив про можливі наслідки, зокрема, непідпорядкування серед військових, що загрожує єдності країни.

«При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії, і це все, і не може бути два, три, чотири, п'ять. Відповідно до закону, і під час війни це не може навіть обговорюватися. Це не веде до єдності нації», - підкреслив український президент.

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