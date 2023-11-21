Зеленский предостерег генералов: Кто пошел в политику, не сможет заниматься войной

Зеленский предупредил военных, что вмешательство в политику ставит под угрозу единство Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что те, кто выбирает политический путь, должны отказаться от военных обязанностей. Об этом он рассказал в интервью The Sun.

"Если военный решил заниматься политикой, это его право, тогда он должен идти в политику, и тогда он не сможет заниматься войной. Если вы управляете войной, имея в виду, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на передовой вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка", - сказал Зеленский.

Как отмечает, The Sun, в тонко завуалированном обращении к командирам глава государства также предупредил о возможных последствиях, в частности, неподчинении среди военных, что угрожает единству страны.

"При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии, и это все, и не может быть два, три, четыре, пять. Согласно закону, и во время войны это не может даже обсуждаться. Это не ведет к единству нации", - подчеркнул украинский президент.

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