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Уряд збільшив граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги до 3250 грн

21:15, 27 листопада 2023
Нові умови отримання додаткової соціальної підтримки за рахунок коштів ВПП починають діяти вже у листопаді цього року.
Уряд збільшив граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги до 3250 грн
Джерело фото: НБУ / Flickr
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Уряд і Мінсоцполітики активно співпрацюють з міжнародними партнерами для спрямування грошових виплат саме тим громадянам, які цього найбільше потребують. 

У липні цього року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН ініціювали спільний проєкт, мета якого – забезпечити максимальну синергію у наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародних організацій. Зокрема, підтримати громадян, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію, та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

Як пишуть у Мінсоцполітики, з серпня поточного року таку фінансову підтримку отримують пенсіонери, які:

  • проживають на територіях активних або можливих бойових дій;
  • мають розмір пенсії менше 3 тис. грн
  • не одержували з 1 березня 2023 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

ВПП ООН надавала таким пенсіонерам грошову допомогу (доплату до пенсії) на суму, якої не вистачало до 3 тис. грн (але не менше 100 грн) (Постанова КМУ  від 28.07.2023 № 781). Її отримують біля 270 тис. пенсіонерів. 

24 листопада Уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, яка збільшує граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги з 3 000 грн до 3 250 грн.

Нові умови отримання додаткової соціальної підтримки за рахунок коштів ВПП починають діяти вже у листопаді цього року.

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