Правительство увеличило предельный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи до 3250 грн

Новые условия получения дополнительной социальной поддержки за счет средств ВПП начинают действовать уже в ноябре этого года.

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Правительство и Минсоцполитики активно сотрудничают с международными партнерами для направления денежных выплат именно тем гражданам, которые в этом больше всего нуждаются.

В июле этого года Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН инициировали совместный проект, цель которого – обеспечить максимальную синергию в предоставлении украинским гражданам денежной поддержки от международных организаций. В частности, поддержать граждан, проживающих в зоне боевых действий, имеют низкую пенсию и не получают другой денежной помощи от международных организаций.

Как пишут в Минсоцполитики, с августа текущего года такую финансовую поддержку получают пенсионеры, которые:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют размер пенсии менее 3 тыс. грн

не получали с 1 марта 2023 г. дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание для ВПЛ.

ВПП ООН предоставляла таким пенсионерам денежную помощь (доплату к пенсии) на сумму, которой не хватало до 3 тыс. грн (но не менее 100 грн) (Постановление КМУ от 28.07.2023 № 781). Ее получают около 270 тыс. пенсионеров.

24 ноября Правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, которое увеличивает предельный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи с 3 000 грн до 3 250 грн.

Новые условия получения дополнительной социальной поддержки за счет средств ВПП начинают действовать уже в ноябре этого года.

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