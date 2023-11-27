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  1. В Україні

єВідновлення розширили: хто ще може подати заяви на компенсацію за знищене житло

20:32, 27 листопада 2023
Відтепер заяву на компенсацію за знищене житло можуть подавати співвласники.
єВідновлення розширили: хто ще може подати заяви на компенсацію за знищене житло
Джерело фото: ТСН
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В Україні розширено можливості отримання компенсації за знищене житло через програму єВідновлення, розширивши цю послугу на тих, хто мав спільну власність над нерухомістю. Це дозволяє подавати спільні заяви або окремі заяви кожного співвласника на компенсацію через Дію, – повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Органи місцевого самоврядування тепер опрацьовують ці заяви та визначають суму компенсації для кожного співвласника відповідно до його власницьких прав. Кожен отримає свій житловий сертифікат, який можна використати для самостійного придбання нової нерухомості або об'єднання з іншими сертифікатами для спільної покупки житла.

Для отримання житлового сертифіката важливо припинити право власності на пошкоджений об'єкт нерухомості за згодою всіх співвласників після отримання кожним з них власного сертифіката.

Більше 6 тисяч українців уже подали заяви для отримання компенсації за зруйноване майно через програму єВідновлення та купівлі нового житла. З цих заяв 827 людей вже отримали сертифікати, які підтверджують суму компенсації.

Ця можливість була раніше доступна лише одноосібним власникам, а тепер вона розширюється на тих, хто мав житло у спільній власності, що дає можливість більшій кількості українців скористатися цією програмою.

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